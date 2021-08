La Roma compra, ma a Mourinho non basta: messaggio in conferenza

Mourinho, alla vigilia di Trabzonspor-Roma, ha parlato di una rosa non ancora perfetta, pur ringraziando la società per gli sforzi fatti

Nonostante il buonissimo mercato della Roma (che ha portato in giallorosso Rui Patricio, Viña, Shomourodov e Abraham), José Mourinho non è ancora del tutto soddisfatto della rosa messagli a disposizione dai Friedkin.

Lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa alla vigilia del match del turno preliminare di Conference League contro i turchi del Trabzonspor.

Mourinho: “La rosa della Roma non è perfetta, ma c’è tempo”

“Ci sono ruoli dove penso che la rosa non sia perfetta – ha dichiarato il portoghese – mi piacerebbe avere altri giocatori per equilibrio ed esperienza”.

La mente va per esempio a Xhaka, che è stato chiesto a gran voce per il centrocampo, ma che alla fine sembra destinato a rimanere all’Arsenal.

“Tuttavia – ha concesso Mou – continuerò a ripetere che sono contento per il lavoro della proprietà: la parola ‘tempo’ continuerà ad esistere, se non l’abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio o la prossima estate”.

“Oggi è un mercato così per quasi tutte le squadre – ha concluso – tranne qualcuna che ha una storia diversa”. E che lui in passato si è trovato ad allenare, con richieste anche piuttosto importanti. Ma forse, stavolta, lo Special One si dovrà accontentare.