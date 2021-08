Out il big all’esordio, brutta notizia per il nuovo allenatore

Brutte notizie per il Sassuolo di Dionisi: Berardi salterà l’esordio dei neroverdi, il motivo spiegato dal neo-tecnico in conferenza

Dopo un’estate da sogno, il Sassuolo ritroverà soltanto Giacomo Raspadori come campione d’Europa, in questo primo weekend della gestione Dionisi. Salutato Locatelli, l’ex tecnico dell’Empoli dovrà fare a meno anche di Domenico Berardi. Per l’esterno della Nazionale, un problema fisico che lo stesso Dionisi ha svelato nel corso della conferenza stampa di vigilia (domani la sfida al Verona dell’ex Di Francesco): “Domenico ha preso una botta al piede in questi giorni, non sarà dei nostri domani. Spero che rientri quanto prima. Contro l’Hellas non ci saranno neanche Kyriakopoulos (squalificato ndr) e Bourabia”.

Non solo Berardi, le parole di Dionisi alla vigilia di Verona-Sassuolo

Al netto delle parole su Domenico Berardi, il neo-tecnico neroverde si è soffermato sul suo esordio in Serie A. D’altronde, l’arrivo in Emilia e l’addio travagliato all’Empoli sono stati temi caldi per Dionisi, alle prese con il personalissimo approdo in massima serie: “Sono qui per mettermi in discussione, non è il mio primo esordio. Essere al Sassuolo ed esordire in A con questa panchina è un onore. Sono tranquillo, devo solo trasmettere alla squadra la mia stessa tranquillità”.

