Alle 18.30 torna in campo la Serie A per la prima giornata. Due match in programma, tra questi la sfida tra Inter e Genoa.

Dopo il doloroso addio di Conte, seguito da quelli altrettanti dolorosi di Lukaku ed Hakimi, è tempo per l’Inter di tornare in campo con il tricolore stampato sul petto. La squadra nerazzurra ha vissuto un estate da protagonista a 360°. Prima la vittoria dello Scudetto, e la grande gioia per il popolo nerazzurro. Poi l’addio del suo allenatore, la cessione di ‘Big Rom’ e dell’esterno marocchino, tutti e tre protagonisti indiscussi della grande cavalcata dello scorso anni.

Quindi l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, Dumfries per sostituire Hakimi (andato al Paris Saint Germain) e Dzeko in avanti per andare a rimpinguare un reparto offensivo orfano di una dei centravanti attualmente più forti d’Europa. Insomma, l’Inter sarà una squadra diversa rispetto a quella dello scorso anno, e già oggi sarà chiamata a mostrare solidità e convinzione sul campo, nonostante i grandi cambiamenti.

Di fronte c’è un Genoa che ha voglia di cominciare bene la stagione, ancora con Davide Ballardini in panchina. Alla prima di campionato le sorprese si nascondono dietro l’angolo, e proprio per questo sarà necessario per i nerazzurri alzare la guardia contro una squadra solida e ben organizzata come il Grifone.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Kallon, Pandev.