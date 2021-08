“Non è in vendita”: la rivelazione che spegne i sogni di Milan e Ateltico

Fiorentina, il direttore generale Joe Barone fa chiarezza sul futuro di Vlahovic e avverte: “Il ragazzo non è in vendita”

Le parole di Rocco Commisso sembravano essere già bastate a fugare via ogni dubbio, eppure il pressing dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic non appare ancora scemato del tutto. E anche le altre pretendenti (come il Milan) restano timidamente affacciate sul futuro del calciatore, vero e proprio gioiello della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

E a pochi minuto dall’esordio stagionale contro la Roma di Mourinho, la società gigliata ha colto l’occasione per ribadire nuovamente la propria volontà nei confronti di Vlahovic: “Il calciatore non è in vendita”, ha dichiarato senza esitazioni Joe Barone ai microfoni di ‘DAZN’, col DG della Fiorentina che ha voluto lanciare un messaggio chiaro (l’ennesimo) a tutti gli ascoltatori.

Futuro Vlahovic, Barone: “Non è in vendita, vorrei che le voci si fermassero qui”