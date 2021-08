Juventus, è sfida a Paratici per il nuovo talento del calcio europeo

In vista del futuro la Juventus è al lavoro per scovare i giovani talenti del calcio mondiale ed è entrata in corsa per una stella del Psv.

Mentre il Psg ed in Premier League i club si scatenano con colpi di grandissimo livello in Italia c’è bisogno di lungimiranza ed i club devono scovare i giovani talenti prima degli altri. Anche la Juventus ha cambiato rotta ed ha deciso di intervenire in questo modo.

Dopo l’acquisto del giovane talento brasiliano Kaio Jorge, arrivato dal Santos ad una cifra irrisoria, il club bianconero è entrata in corsa per il classe 2002 Noni Madueke, esterno offensivo del Psv Eindhoven. La società bianconera è al lavoro per anticipare la concorrenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, è sfida alle big europee per Madueke

Il giovanissimo talento del club olandese è valutato circa 40 milioni di euro e pian piano, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, tutti i club europei stanno chiedendo informazioni per il giocatore. Questo può creare le basi per una vera e propria asta.

LEGGI ANCHE >>> Allegri annuncia in diretta ciò che tutti i tifosi della Juventus attendevano

Real Madrid, Psg, Borussia Dortmund ed il Tottenham son interessate al giocatore: proprio il club inglese, gestito dal neo ds e vecchia conoscenza bianconera Fabio Paratici, è pronto ad intervenire e provare con una mega offerta ad anticipare la concorrenza e chiudere per il grande colpo.