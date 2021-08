Inter, l’infortunio pesante cambia tutto: svolta sul mercato

L’Inter dopo Dzeko, sta cercando un altro attaccante. I nerazzurri seguivano Thuram, ma il giocatore ieri si è infortunato.

La nuova Inter di Simone Inzaghi ha iniziato benissimo il campionato, battendo 4-0 il Genoa di Ballardini grazie alle reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. I nerazzurri hanno dominato per tutto l’arco della partita. La squadra meneghina ha rispedito al mittente tutte le critiche che gli sono pervenute dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku.

I nerazzurri stanno cercando di prendere anche un altro attaccante. I nomi monitorati sono quelli di Zapata, Correa, Insigne e Thuram. Proprio il giocatore francese era in pole position, ma ieri è uscito per infortunio solo dopo venti minuti durante la partita tra il suo Borussia Monchengladbach e il Bayer Leverkusen. In serata sono arrivati degli aggiornamenti sul suo infortunio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Thuram si ferma per circa due mesi. Si punta Correa

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dovrebbe rimanere fermo ai box per un mese e mezzo/due. Il giocatore si è infortunato al legamento collaterale del ginocchio destro. Brutte notizie per l’Inter che ora è costretta a cambiare obiettivo. Il nome più caldo adesso per l’attacco nerazzurro è quello di Correa.

LEGGI ANCHE >>>Non è più l’Inter di Conte: ecco la prima ‘firma’ di Inzaghi

Lotito per lasciare andare via l’argentino chiede 35 milioni di euro. Anche Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del futuro di Correa: “Vuole andare via dall’anno scorso. Ha delle offerte dall’estero, ma vuole continuare a giocare in Serie A“. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il nome del nuovo attaccante dell’Inter.