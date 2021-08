Inter, per il colpo in attacco spunta il nuovo ballottaggio

L’Inter sta cercando di comprare un altro attaccante oltre a Dzeko. I nomi più caldi in questo momento sono quelli di Correa e Belotti.

L’Inter ha iniziato alla grande il campionato, battendo 4-0 il Genoa di Ballardini. Tra i nerazzurri ha segnato anche Edin Dzeko. Il bosniaco è stato comprato dopo la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. I dirigenti interisti stanno cercando anche di prendere un altro attaccante per ovviare alla partenza del belga.

Molti giocatori sono stati accostati al team meneghino: Zapata, Correa, Insigne e Thuram. Le trattative per l’attaccante dell’Atalanta e per il capitano del Napoli sono apparse ardue sin dall’inizio, mentre il francese del Borussia Monchengladbach si è infortunato sabato contro il Leverkusen. L’Inter sta seguendo anche un altro nome.

Inter, incontro con il Torino per parlare di Andrea Belotti

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, la squadra meneghina sta continuando a trattare Correa, ma ha avviato anche i contatti con il Torino per Belotti. Le due società si sono incontrate ieri e i nerazzurri hanno mostrato il loro forte interesse per il neo campione d’Europa con la Nazionale di Mancini.

Andrea Belotti potrebbe trasferirsi all‘Inter per una cifra che potrebbe variare tra i 20 e i 22 milioni di euro. L’operazione per l’attaccante italiano sarebbe meno onerosa per Marotta ed Ausilio, considerando che Lotito per lasciare andare via Correa richiede circa 30 milioni di euro.