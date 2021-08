Juventus, sì alla cessione di Ronaldo: scelto il nuovo colpo in attacco

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una clamorosa impennata nell’ultima settimana di mercato qualora il Manchester City dovesse decidere di puntare con forte decisione su Cristiano Ronaldo

Ultima settimana di mercato decisamente elettrica in casa Juventus con occhi puntati sul futuro di Cristiano Ronaldo. Come evidenziato nelle ultime ore, sia dalla stampa inglese, sia da quella italiana, il Manchester City starebbe valutando in maniera reale e concreto l’affondo sull’attaccante bianconero.

30 milioni la richiesta della Juventus, cifra che consentirebbe ai bianconeri di non effettuare una minusvalenza dopo l’acquisto del portoghese per circa 100 milioni di euro tre estati fa. Il City ci proverà in maniera reale e concreta soprattutto dopo il no di Kane, il quale ha confermato la sua permanenza al Tottenham anche in vista della prossima stagione.

Cessione Ronaldo e calciomercato Juventus, per il centrocampo spunta Witsel

Come riportato da “Gianluca Di Marzio”, la Juventus starebbe pensando a Witsel per rinforzare il centrocampo. Il Borussia Dortmund avrebbe offerto il giocatore ai bianconeri e il ds Cherubini potrebbe valutare il da farsi in caso di cessione di McKennie. Il centrocampista texano potrebbe dire addio in caso di offerta da 30 milioni perchè non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo centrocampo di Allegri.

Ritornando alla possibile cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus sarebbe pronta a dirottare le sue attenzioni su Gabriel Jesus, ma sarà difficile convincere il City a dire sì all’addio del centravanti brasiliano. Più defilato il profilo di Icardi.