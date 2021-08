Harry Kane, annuncio sull’addio al Tottenham: ora Ronaldo…

Harry Kane affida ad un post parole di chiusura verso un possibile trasferimento. Ora il City potrebbe cercare un’alternativa.

Una delle più lunghe ed intriganti telenovelas di mercato degli ultimi anni potrebbe aver visto oggi il suo finale di stagione. Harry Kane, bomber del Tottenham e della nazionale inglese, ha pubblicato un tweet nel quale annuncia che rimarrà a Londra, sponda Spurs ovviamente.

Un’informazione di grande rilevanza, almeno per quel che concerne il mondo del calcio. Harry Kane è stato accostato nel corso di tutta l’estate al Manchester City, che è parsa disposta a tutto pur di poter regalare a Pep Guardiola il capitano dell’Inghilterra, miglior marcatore e assist man della passata Premier League. La trattativa fra i club è sembrata in stato talmente avanzato che il passaggio di Kane ai Citizens è parsa ad un certo punto quasi una mera formalità.

Dopodiché qualcosa è cambiato. Non è chiaro se fossero le richieste del Tottenham, del giocatore o qualcos’altro, ma il Manchester City ha allentato la presa sull’attaccante, virando su Jack Grealish, pagato oltre 100 milioni. Nonostante il passare del tempo però, le porte per un possibile arrivo a Manchester di Harry Kane erano tutt’altro che chiuse: l’assenza del giocatore al raduno, qualche settimana fa, sembrava anzi l’ultimo pezzo del puzzle. Come non detto: nel suo post odierno, Kane parla molto chiaramente dichiarando la sua ferma volontà di rimanere al Tottenham, concentrato al 100% sull’aiutare la squadra a fare il massimo. Questo dopo essere rimasto “abbagliato” dall’accoglienza ricevuta domenica dai tifosi.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021