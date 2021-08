Ronaldo ai saluti: quanto è costato ogni suo gol alla Juventus

Addio imminente, per Ronaldo-Juventus è tempo di bilanci: quanto è costato ogni gol del portoghese ai bianconeri

Il momento dei saluti è anche quello dei bilanci. Cosa rimane dei tre anni alla Juventus di Cristiano Ronaldo? Nei giorni dell’addio la sua esperienza in bianconero è passata al setaccio: i numeri aiutano a capire quel che è stato di CR7 a Torino. Dal punto di vista tecnico il portoghese non può certo essere discusso: 101 gol in 134 partite con la maglia della Juventus, diciassette assist. Numeri importanti ma che nascondono anche un’altra faccia: quella relativa al conto economico.

Il ‘Corriere dello sport’ ha fatto la somma di quanto è costato il fuoriclasse lusitano al club bianconero: 305 milioni di euro tra i soldi spesi per acquistare il suo cartellino (circa 100 milioni di euro) e la spesa sostenuta ogni anno per il suo ingaggio (31 milioni netti a stagione). Un totale quindi che supera i 300 milioni di euro. Ma quanto è costato allora ogni gol di Cristiano Ronaldo con la Juventus?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, 3 milioni per ogni gol di Ronaldo

Numeri alla mano, i conti sono presto fatti. Ognuno dei 101 gol realizzato da Ronaldo con la Juventus ha avuto un costo di tre milioni di euro. Cifra esorbitante e che non è servita a vincere la Champions, vero obiettivo per il quale Agnelli ha voluto Ronaldo a Torino.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa al grande flop per il dopo Ronaldo

Idea fallimentare? Impossibile da dire con 100 gol in tre anni ma di certo dal punto di vista della squadra Ronaldo non ha portato quella spinta in più che ci si attendeva. Poi il covid e la crisi economica ha fatto sì che l’investimento dal punto di vista economico si rivelasse poco proficuo. Ora l’addio con il rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere in tempi più ‘normali’.