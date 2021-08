Alle ore 20:45 fischio di inizio di Hellas Verona-Inter. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa cercano il riscatto nel secondo turno di Serie A.

Hellas Verona-Inter è in programma questa sera alle ore 20:45. Fischio di inizio allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per il secondo turno di campionato di Serie A 2021/2022. La squadra di Eusebio Di Francesco ospiterà i campioni di Italia allenati da Simone Inzaghi. Gli scaligeri, dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Sassuolo, cercano il riscatto in campionato. I nerazzurri, invece, dopo il roboante esordio, cercano nuove conferme per provare ad allungare sulle inseguitrici in classifica. Ad arbitrare il match è il signor Manganiello della sezione di Pinerolo. Al VAR, invece, la coppia Irrati-Rapuano.

Hellas Verona-Inter: le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko; L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.