Juve, non solo Ronaldo: anche il difensore verso la Premier

Luca Pellegrini non sembra essere nei piani della Juve di Massimiliano Allegri. Il calciatore potrebbe finire in Premier League, al West Ham.

La clamorosa cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha rivoluzionato il mercato della Juventus ed il club bianconero si è trovato a caccia di un sostituto, a poche ore dal termine del calciomercato.

In breve tempo la società ha però chiuso per Moise Kean, già ex del club torinese e giocatore che Allegri ha già allenato in passato. La Juve ha discusso di Kean con il suo agente Mino Raiola, ma non è l’unico giocatore di cui si è discusso con il noto manager.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Pellegrini non è nei piani di Allegri

Nelle scorse stagioni la Juve ha ceduto in prestito il terzino Luca Pellegrini, giocatore che per adesso è rimasto invece in bianconero. Secondo quanto riporta Goal.com l’ex Cagliari e Genoa non è nei piani di Allegri e la società sta lavorando con il suo agente Mino Raiola per trovare una soluzione.

LEGGI ANCHE >>> “Voglio giocare nel Real Madrid”, la richiesta che spiazza la Juventus

Sul giocatore c’è il pressing del West Ham, interessato anche a rilevare il suo cartellino a titolo definitivo. La Juve quindi potrebbe fare un ulteriore movimento in uscita con Pellegrini pronto a partire in prestito con diritto di riscatto o addirittura a titolo definitivo.