“Voglio giocare nel Real Madrid”: la richiesta che spiazza la Juventus

La richiesta che spiazza la Juventus: il centrocampista non ha dubbi sul suo futuro, vuole soltanto il Real Madrid

La Juventus spiazzata. Non è l’addio di Cristiano Ronaldo ad aver colto di sorpresa il club bianconero ma la richiesta che un obiettivo bianconero avrebbe fatto al suo agente. Si parla di Paul Pogba, centrocampista in scadenza nel 2022 con il Manchester United con poca voglia di rinnovare, nonostante il ritorno di Cristiano Ronaldo. Il francese, secondo quanto riferisce ‘Marca’, avrebbe avanzato una richiesta al suo procuratore, Mino Raiola: “Voglio andare al Real Madrid“. L’aspirazione del campione del Mondo è vestire la maglia bianca del club di Madrid. Una scelta che lo porterà a non prolungare il suo contratto con i ‘Red Devils’ e ad andare via gratis.

Juventus, Pogba vuole il Real Madrid

Così Pogba avrebbe chiesto a Raiola di lavorare al suo approdo al Bernabeu, dove nei prossimi giorni potrebbe sbarcare anche il suo compagno di Nazionale Kylian Mbappe. Una scelta che lascia a bocca asciutta la Juventus: da un paio di stagioni si parla di un possibile ritorno del centrocampista in bianconero.

Un’ipotesi tornata di moda anche durante i convulsi ultimi giorni con Ronaldo approdato proprio allo United. Niente scambio, invece, e la richiesta che Pogba ha fatto al suo agente: “Voglio giocare nel Real Madrid”. Toccherà ora a Raiola soddisfare l’ambizione del suo assistito con buona pace dei desideri della Juventus.