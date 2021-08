“Ronaldo ha già stracciato Messi”: i dati sono schiaccianti

Cristiano Ronaldo batte Messi sui social. Lo confermano i numeri registrati dai post riguardante i loro trasferimenti allo United e al Psg.

La discussione su chi sia il più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è destinata a non avere mai fine. Entrambi, infatti, nel corso della loro carriera hanno macinato record su record continuando tuttora a contendersi i premi individuali più importanti ed ambiti. Se la sfida concerne invece la capacità di suscitare l’attenzione degli utenti di Instagram e Twitter, il nome del vincitore è chiaro: il portoghese batte di gran lunga l’argentino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo batte Messi sui social: i dati riguardanti i loro trasferimenti

A chiarirlo ci ha pensato il portale ‘Givemesport’, che ha comparato le reazioni suscitate dagli annunci social legati ai loro trasferimenti al Manchester United e al Paris Saint Germain. Il club parigino, nello specifico, ha registrato 198.6k retweet, 59,6k tweet di citazioni e 871.5k Mi piace. Numeri destinati a crescere nelle prossime ore, ma in ogni caso di molto inferiori rispetto a quelli ottenuti dai Red Devils.

LEGGI ANCHE >>> Elkann ha salutato Cristiano Ronaldo con parole molto forti

Il tweet con il quale lo United ha annunciato l’arrivo del 5 volte Pallone d’Oro, al momento di scrivere questo articolo, ha 586,3k retweet, 244k tweet di citazioni e 1,8 milioni di Mi piace. E non finisce perché grazie all’acquisto della punta ex Juventus il Manchester ha guadagnato un milione di follower in più su Instagram in sole due ore. Dati pazzeschi, che testimoniano quanto Cristiano Ronaldo sia un’icona mondiale anche extra-campo.