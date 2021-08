Elkann ha salutato Cristiano Ronaldo con parole molto forti

In molti hanno voluto dare il proprio saluto a Cristiano Ronaldo dopo l’addio alla Juventus: anche Lapo Elkann ha voluto ringraziarlo.

In molti hanno salutato Cristiano Ronaldo, ricordando i momenti passati insieme alla Juventus. Dybala, Danilo, Demiral, Khedira, Morata sono alcuni tra i tanti nomi che hanno voluto mandare il proprio personale in bocca al lupo all’attaccante portoghese, pensando alla nuova avventura che lo attende con il Manchester United. A questa lunga lista si è unito anche Lapo Elkann, che in un lungo tweet ha scritto parole molto forti.

Lapo Elkann e il suo saluto a Cristiano Ronaldo

Così, Lapo Elkann ha salutato Cristiano Ronaldo: “È il momento di salutare un amico e un campione. In questi 3 anni la Juventus è stata la tua famiglia che ti ha accolto a braccia aperte e ti è stata SEMPRE vicino. Tu hai ricambiato portando la tua classe, la tua professionalità, la grinta ed i record sul campo. Avere avuto il più grande attaccante dell’era moderna nella Serie A è stato un privilegio. Per te avere indossato la maglia di uno dei club più importanti al mondo rimarrà un traguardo unico”.

“Fuori dal campo – ha continuato – hai aiutato la Fondazione LAPS sostenendo le donazioni per l’Italia e il Portogallo colpito dal covid. Per questo ti ringrazio di cuore. Adesso che torni in una grande squadra come il Manchester United non mi resta che augurarti buona fortuna per tutto. Noi bianconeri continueremo il nostro percorso, perché siamo la Juventus e la Nostra Storia e il Nostro Amore per la Signora Non Finirà Mai. E’ tempo di ritornare in campo, ma sopratutto di vincere. #FINOALLAFINE”.