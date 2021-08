Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Bologna. Alle ore 18:30, al Gewiss Stadium di Bergamo, Gasperini affronta Mihajlovic.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Bologna, match che insieme a Lazio-Spezia, apre la seconda giornata di campionato di Serie A 2021/2022. Alle ore 18:30, al Gewiss Stadium di Bergamo, Gian Piero Gasperini affronta Sinisa Mihajlovic. L’allenatore degli emiliani arriva con il coltello tra i denti, pronto a strappare la miglior prestazione in trasferta. Con un occhio ancora sul calciomercato in entrata ed in uscita, Sinisa Mihajlovic è deciso a far bene, anche se le sue dichiarazioni in conferenza stampa confermano la difficoltà del match: “Mi auguro che l’Atalanta giochi meglio. Solo così puoi fare risultato contro un avversario di valore e prospettiva”. Ad arbitrare il match il signor Orsato di Schio. Al VAR la coppia Chiffi-Passeri.

Atalanta-Bologna, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Medel, Hickey; Svanberg, Kingsley, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.