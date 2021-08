Alle 20.45 spazio ai due posticipi di questo sabato di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo Fiorentina e Torino.

La Serie A torna in campo di sabato sera. Due i match in programma, ed uno di questi vedrà la Fiorentina di Vincenzo Italiano affrontare il Torino. Già polemiche nei giorni scorsi per i granata, con le dichiarazioni di Ivan Juric che di sicuro non saranno piaciute al presidente Cairo, visto che proprio l’allenatore ha di fatto mandato una vera e propria frecciata al club per il mercato fatto.

Dall’altra parte i viola, con un progetto interessante e la voglia di dimostrare di potersi esprimere ad alti livelli, potendo puntare anche su un elemento ormai diventato imprescindibile come Vlahovic. Tre punti che già pesato tanto con la Fiorentina che alla prima è caduta sotto i colpi della Roma di Josè Mourinho.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina-Torino, le probabili formazioni