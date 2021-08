Sgradita sorpresa per Donnarumma: il messaggio dei tifosi è chiaro

Alcuni sostenitori del Milan hanno affisso a Milanello due striscioni contro Gigio Donnarumma, passato in estate al PSG. Pesanti le parole indirizzategli.

É cominciato il campionato di Serie A, ma la sessione di calciomercato che si accinge a concludersi è stata più accesa del previsto. S’immaginava un’estate con pochi altisonanti colpi e invece… In Italia ad esempio, uno dei primi e più significativi è stato il passaggio di Gigio Donnarumma dal Milan al PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma, a Milanello striscioni con insulti e minacce

Il portiere non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la società rossonera e, fresco campione d’Europa con la Nazionale italiana, ha preferito una nuova esperienza, scegliendo il PSG, che a sua volta ha completato l’organico con innesti di alto spessore: dall’Italia ha preso l’interista Hakimi e Leo Messi è stata la grande ciliegina sulla torta.

LEGGI ANCHE >>> “Come il Marchese del Grillo”: attacco a Ronaldo con frecciata alla Juventus

Nonostante la sua scelta, Donnarumma si continua a definire un tifoso del Milan, legato alla maglia e alla sua esperienza da protagonista in rossonero. Non sono dello stesso parere i sostenitori della squadra, che si sono sentiti traditi dal portiere, ritenendo che la sua scelta sia stata esclusivamente motivata da un eventuale vantaggio economico. All’esterno di Milanello quest’oggi sono apparsi degli striscioni piuttosto forti indirizzati proprio al calciatore del PSG: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo” e poi “Donnarumma, noi gli infami non li dimentichiamo, stai attento quando girerai per Milano“. Una pesante minaccia oltre ai gravi insulti, che trasudano un malcontento evidentemente insanabile.