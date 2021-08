Preso l’attaccante: il Milan regala un’altra sorpresa

Questa sessione di calciomercato vede il Milan scatenato. Dopo Pellegri il club rossonero ha chiuso un altro colpo in attacco.

Dopo aver perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu il Milan ha risposto alle perplessità dei tifosi realizzando numerosi acquisti ed effettuando vari colpi di calciomercato. Gli ultimi colpi di Paolo Maldini sono Bakayoko e Pellegri, ma ormai l’impressione è che nelle ultime 72 ore di mercato il club rossonero potrà fare nuovi botti.

In attesa del trequartista con i rossoneri sempre più in procinto di fare una nuova offerta al Brest per Faivre, il Milan continua la linea giovane e nelle ultime ore avrebbe chiuso un nuovo inaspettato colpo di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, arriva il giovanissimo Chaka Traorè

Secondo quanto riportato da Parmalive il Milan avrebbe chiuso un colpo per il futuro, acquistando dal club ducale il classe 2004 Chaka Traorè. Il giocatore viene considerato come un talento in prospettiva ed è arrivato a cifre davvero basse.

RILEGGI LIVE >>> Il Bayern Monaco si appropria delle idee del Milan: affare fatto

La società rossonera ha investito 600 mila euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita con il giocatore che, nonostante la giovane età, è stato il primo 2004 a debuttare (lo scorso anno) nella nostra Serie A.