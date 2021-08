Il Bayern Monaco si ‘appropria’ dell’idea del Milan: affare fatto

Come ha riportato la Bild, il Bayern Monaco ha comprato Sabitzer dal Lipsia. Il centrocampista era stato accostato al Milan.

Il Milan è ritornato in Champions League dopo 7 anni e vuole fare bella figura nella competizione che ama di più. I rossoneri sono stati sorteggiati in un girone di ferro con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Saranno match difficilissimi per la squadra di Pioli che comunque punterà al passaggio del turno.

In campionato, dopo la vittoria contro la Sampdoria per 0-1, il team meneghino affronterà questa sera il Cagliari. Il Milan vuole ottenere i tre punti contro i sardi per rispondere alla vittoria dell’Inter contro il Verona. C’è anche il mercato per i rossoneri che, però, devono dire addio ad un obiettivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, sfuma Sabitzer: l’austriaco va al Bayern Monaco

Secondo quanto raccolto dalla ‘Bild’, il Bayern Monaco ha preso Marcel Sabitzer dal Lipsia per 16 milioni di euro. La trattativa è stata confermata dallo stesso Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, ai microfoni di ‘Sky Sport Germania’: “Stiamo parlando con il Lipsia per prendere Sabitzer“.

LEGGI ANCHE >>> Ci siamo, il Milan sta per chiudere l’ultimo colpo: i dettagli

L’austriaco è stato autore di un ottimo Europeo ed ha attirato a sè l’interesse di tanti club europei, tra cui il Milan. Sabitzer è stata una richiesta esplicita del tecnico Nagelsmann, visto che l’ha allenato per due anni proprio nel Lipsia. Altro gran colpo di mercato per il Bayern Monaco.