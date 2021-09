Juventus, Chiesa, Kulusevski e Arthur: la nuova idea di Allegri

Calciomercato dal grande punto interrogativo e Juventus a caccia di immediate risposte per voltare definitivamente pagina dopo i recenti passi falsi contro Udinese ed Empoli nelle prime due giornate di campionato

La Juventus di Allegri è pronta a cambiare marcia in vista del proseguimento della stagione dopo i recenti passi falsi contro Udinese ed Empoli nelle prime due giornate. Calciomercato decisamente sotto tono, ma la dirigenza bianconera era stata chiara fin dall’inizio, specificando che la Juventus avrebbe cercato di cogliere al volo solamente eventuali opportunità.

Opportunità che, come confermato dalle mancate operazioni della Juventus, non si sarebbero presentate, chiudendo il mercato bianconero con solo tre acquisti: Locatelli, Kean e Kaio Jorge. Un mercato povero di grandissimi colpi, appesantito, però, dalla cessione last minute di Cristiano Ronaldo. Ora la palla passerà in mano ad Allegri il quale dovrà cercare di far quadrare schemi e moduli per far rendere al meglio i propri giocatori. Occhio alle scelte su Chiesa, Arthur e Kulusevski.

Juventus, Chiesa esterno destro o sinistro? Allegri ha deciso. Arthur nuova mezz’ala

Nonostante Allegri abbia confermato più volte la possibilità di schierare Chiesa nel ruolo di esterno destro, non è escluso che il tecnico possa prendere in considerazione l’idea di traslocare l’ex Fiorentina sulla fascia sinistra, con Cuadrado pronto ad agire sulla fascia destra.

Da valutare anche il nuovo ruolo di Kulusevski e Arthur. Il primo potrebbe agire da esterno sinistro o addirittura da mezz’ala, il secondo potrebbe essere schierato in posizione di mezz’ala abbandonando definitivamente il ruolo di regista.