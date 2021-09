Juventus, arriva la decisione: piazzata la cessione, è ufficiale

La Juventus sta cercano di prendere un play da mettere davanti alla difesa, ma ha anche ceduto Radu Dragusin.

Sono le ultime ore di calciomercato e come sempre sono quelle più concitate. La Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, ottenendo solo un punto nelle prime due giornate di campionato contro Udinese ed Empoli. I bianconeri contro i toscani hanno giocato senza idee.

L’obiettivo della Juventus di queste ore di calciomercato è proprio quello di prendere un centrocampista pensante. I nomi accostati al team piemontese sono Pjanic e Paredes, ma entrambe le trattative sembrano difficili da chiudere in così poche ore. I bianconeri sono anche impegnati sul fronte cessioni.

Juventus, ceduto in prestito Dragusin alla Sampdoria

Dopo la cessione di Ronaldo al Manchester United, la Juventus sta cercando ancora di alleggerire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E’ di questi minuti l’ufficialità della cessione in prestito del difensore Dragusin alla Sampdoria. I doriani hanno superato la forte concorrenza del Cagliari.

Il centrale classe 2002 cercherà di giocare con continuità dopo aver fatto l’esordio in Serie A l’anno scorso nella partita contro il Genoa. La Sampdoria è molto attiva in queste ore di calciomercato. Ferrero sta cercando di prendere un attaccante da regalare al suo tecnico D’Aversa. Dopo il rallentamento per Petagna, Defrel è tornato in pole position.