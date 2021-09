E’ ufficiale l’acquisto da 38 milioni di euro della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto da quarantuno milioni di euro: operazione definita, nuovo rinforzo per Allegri

Ora è ufficiale: la Juventus ha il suo nuovo attaccante ed è una vecchia conoscenza bianconera. Il club piemontese ha annunciato il ritorno di Moise Kean, svelando anche le cifre complessive dell’affare. Ben quarantuno milioni di euro potrà costare da qui a due anni il 21enne attaccante. L’Everton e la Juventus hanno trovato un accordo per un prestito oneroso biennale da sette milioni di euro (3 il primo anno, 4 il secondo). Nell’intesa è presente anche l’obbligo di acquisto che scatta al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi relativi alla prossima stagione. In particolare la Juve si è impegnata a sborsare 28 milioni di euro (pagabili in tre esercizi) più altri tre di bonus, sempre legati ad obiettivi sportivi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, ufficiale Kean: affare da 38 milioni

Kean ritorna alla Juventus quindi e lo fa con un’operazione complessiva da 38 milioni di euro, otto in più rispetto a quanto pagato dallo stesso Everton due anni fa per portarlo in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus svela le vere cifre di Ronaldo: altro che affare

Kean va quindi a sostituire Ronaldo nella batteria di attaccanti a disposizione di Allegri in attesa delle ultime ore di mercato. Colpi sempre possibili fino alle 20 di questa sera anche se l’ipotesi più concreta è che il mercato in entrata dei bianconeri, salvo colpi di scena, si sia chiuso proprio con Kean.