L’indizio social di Pirlo fa scatenare i tifosi: suggestione estera

Quale sarà il futuro di Andrea Pirlo? L’ex tecnico della Juventus è senza squadre. E una foto scattata a Londra scatena i tifosi sui social.

Il futuro di Andrea Pirlo, dopo l’addio alla Juventus, è tutto da scrivere. L’ex allenatore dei bianconeri, esonerato dopo la fine della stagione scorsa, è alla ricerca di una nuova esperienza che possa fare al suo caso. Intanto, però, l’ex campione del mondo del 2006 si gode le vacanze. Tappa a Londra, dove c’è stato il tempo anche di postare una foto sui propri social network.

Prossima squadra Pirlo: suggestione Arsenal

Lo scatto ha scatenato i tifosi di mezza Europa. Sui social network, infatti, in molti hanno accostato la presenza di Andrea Pirlo ad una ipotetica trattativa di mercato con l’Arsenal. Il club londinese non viene citato a caso. I Gunners di Arteta, infatti, hanno deluso più che mai in avvio di campionato.

I gol segnati dal club inglese nelle prime tre giornate di Premier League 2021/2022 sono stati zero; quelli subiti nove. L’allenatore ex Juve, spesso, ha fatto riferimenti ad una esperienza all’estero. Che possa essere questa la volta buona? Per il momento resta solo una suggestione social.