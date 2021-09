Juventus, mercato insufficiente: Allegri ha già deciso il nuovo centrocampo

Il calciomercato della Juventus si è chiuso senza alcun colpo in entrata nelle ultime 24 ore. Acquistati solamente Kean, Kaio Jorge e Locatelli. Suona l’allarme in casa bianconera dopo i due primi passi falsi in campionato

Il calciomercato della Juventus si è concluso solamente con tre colpi in entrata, aspetto che starebbero preoccupando i tifosi bianconeri in vista del proseguimento della stagione, soprattutto dopo di passo falsi contro Udinese ed Empoli. I soli Kean, Kaio Jorge e Locatelli potrebbero non bastare per sistemare alcune falde tattiche nelle idee di Allegri.

Il tecnico bianconero non avrà a disposizione il nuovo play maker: affare sfumata per il possibile ritorno di Pjanic. Allegri potrebbe dirottare Locatelli in cabina di regia o confermare Danilo in attesa del recupero di Ramsey, già adattato nel ruolo di regista in alcune amichevoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il calciomercato della Juventus e le nuove scelte di Allegri

Allegri, dopo il mancato arrivo di un nuovo regista, potrebbe puntare sia sul 4-3-3, sia sul 4-2-3-1 con Locatelli, Bentancur e Rabiot confermati in mezzo al campo. Attenzione anche alla variante McKennie, il quale potrebbe essere utilizzato anche come centrocampista aggiunto per cercare di sfruttare al meglio le sue capacità d’inserimento.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, spunta il giallo di mercato: l’annuncio di Tare

Per quel che riguarda l’attacco, invece, Allegri avrà a disposizione Kean, il quale potrebbe essere adattato da centravanti in caso di 4-2-3-1 o potrebbe agire da esterno sinistro in caso di 4-3-3. Punti interrogativi e nuove risposte attese nel corso delle prossime giornate di campionato.