La Serie A si regala un ultimo colpo: è fatta per lo svincolato

A mercato chiuso arriva ancora un ultimo colpo: Franck Ribery è vicino al ritorno in Serie A, accordo ad un passo

Il mercato non finisce mai e la dimostrazione arriva il giorno dopo la chiusura della sessione estiva 2021. In Serie A è vicino l’ultimo colpo di questa estate particolare: Franck Ribery, svincolato di lusso dopo la fine del rapporto con la Fiorentina, è pronto a ripartire dal nostro campionato. Come si legge sul ‘Corriere dello Sport’ nella notte c’è stata un’accelerazione nella trattativa con il Verona. La società di Setti vuole il francese, attualmente senza squadra, e le parti sono vicine ad un accordo. La firma potrebbe arrivare già in giornata nonostante ci siano state diverse offerte, soprattutto estere per il calciatore.

Serie A, Ribery al Verona: firma in arrivo

Ribery però ha scelto il Verona e soprattutto la Serie A. L’attaccante ex Bayern Monaco, infatti, ha sempre voluto restare nel nostro Paese e per questo ha respinto le offerte arrivate dall’estero. Negli ultimi giorni è stato proposto a diversi club del massimo campionato italiano: si è parlato di un possibile approdo alla Lazio, ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

Quindi è spuntata l’opportunità Verona, alla ricerca di rinforzi per l’attacco. Ieri l’arrivo di Caprari e la partenza di Zaccagni, oggi potrebbe essere il giorno del sì di Ribery. Trattativa ben avviata e l’accordo potrebbe essere siglato già in giornata. Il transalpino garantirebbe qualità al reparto di Di Francesco che ha faticato in queste prime uscite.