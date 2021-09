Lo scatto social di Pjanic scatena i tifosi della Juventus

Si conclude la telenovela relativa al futuro di Miralem Pjanic. L’ex Juventus è atteso in Turchia nelle prossime ore. Lo scatto fa impazzire i social.

Miralem Pjanic fa scatenare i tifosi della Juventus. La telenovela durata per tutta la finestra di calciomercato estiva sta per concludersi. Non sarà, però, la Juve di Massimiliano Allegri ad accaparrarsi il cartellino del centrocampista del Barcellona. Nonostante il forte pressing dei bianconeri, l’affare tra il calciatore, il Besiktas ed il Barcellona sta per giungere al capolinea. A confermare la notizia è lo stesso calciatore che sul proprio profilo Instagram, tramite le Stories, ha postato una foto in bianco e nero su un aereo pronto a partire. Sorridente e col pollice alzato, Pjanic è atteso in Turchia nelle prossime ore.

Miralem Pjanic on his way… Besiktas are closing on the agreement with Barcelona. One year loan, final details and paperworks on salary and then it’s gonna be done & completed. 🦅🇹🇷 #Besiktas pic.twitter.com/uLbbHcn9gs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2021

Calciomercato Juventus, Pjanic vola in Turchia

Come riferito da ‘Calciomercato.it’, il centrocampista bosniaco ed il Besiktas avrebbero trovato l’accordo per il buon esito della trattativa. La fumata bianca è in arrivo vista anche la partenza dell’ex Juventus.

Vola in Turchia con la formula del prestito annuale, mettendosi alle spalle l’esperienza in blaugrana. A far sfumare il colpo a centrocampo della Juventus ci aveva già pensato la chiusura del calciomercato estivo, ma ora il timore dei tifosi bianconeri è diventato realtà. Pjanic non giocherà alla Juventus.