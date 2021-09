Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini, dopo il successo agli Europei. Gli azzurri affronteranno la Bulgaria.

Sono passati meno di due mesi dalla serata magica di Wembley, quando l’Italia ha raggiunto l’impresa battendo l’Inghilterra e conquistato gli Europei proprio in terra britannica. Un successo strepitoso, che ha sancito di fatto un legame ancora più forte tra la nazionale ed i tifosi. Ed ecco che proprio gli azzurri, finalmente, godono di nuovo dell’attenzione del pubblico, di quell’amore mancato per anni soprattutto dopo quella nefasta partita contro la Svezia.

E cosi si scende nuovamente in campo, con un nuovo obiettivo. Roberto Mancini è chiamato a guidare la sua nazionale nella strada verso Qatar 2022, un mondiale molto atteso soprattutto per quello che sarà il periodo della competizione, del tutto inedito visto che si giocherà in pieno inverno.

Le economie del girone, a dire il vero, sembrano già ben consolidate. Gli azzurri guidano il gruppo con 9 punti dopo ben tre vittorie all’attivo. Stasera la sfida è contro la compagine che fino ad ora ha deluso di più, quella Bulgaria che proprio contro gli azzurri all’andata ha perso 2-0 e che fino a questo momento ha raccolto soltanto un punto.

Italia-Bulgaria, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

