Donnarumma ed il Milan, arriva la difesa inaspettata del grande ex

L’addio di Donnarumma al Milan questa estate ha fatto scalpore ed il portiere ha ricevuto tante critiche, un ex rossonero corre in sua difesa

Il baby prodigio Gianluigi Donnarumma è nato e cresciuto nel Milan e sono in tanti tra gli addetti ai lavori e soprattutto tra i tifosi rossoneri a non aver gradito il suo modo di dire addio.

Il giocatore ha rifiutato ogni offerta di rinnovo della società milanese e si è trasferito al Psg questa estate a parametro zero. Questa scelta ha portato tanti malumori e negli ultimi giorni i tifosi del Milan hanno esposto striscioni anche minacciosi nei suoi confronti

Le dichiarazioni di Vieri su Donnarumma

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha rilasciato interessanti dichiarazioni:

“Se ha tradito il Milan? Il calcio è un lavoro e io rispetterò sempre le decisioni di chi guarda al proprio futuro: possono piacere o no, ma non vanno giudicate. E Gigio è andato al Psg, oggi probabilmente la squadra più forte del mondo e che ha tutto per vincere la Champions, anche se il calcio è maledetto e un po’ di fortuna ti serve sempre. In panchina nelle prime partite? Ha ventidue anni e ne giocherà altri ventidue. Pochettino non è stupido: lo inserirà piano piano”.