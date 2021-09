Non arrivano buone notizie per la Roma dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Il terzino sinistro Matias Vina ha rimediato un infortunio muscolare durante Perù-Uruguay, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Non si conosce ancora l’entità del danno, se si trattasse di una lesione per la Roma sarebbe un bel guaio perchè l’esterno uruguagio dovrebbe fermarsi per molte settimane.

Considerando anche il lungodegente Spinazzola che ha annunciato il suo ritorno in campo a dicembre, Mourinho dovrebbe puntare su Calafiori come alternativa, se Vina dovesse fronteggiare qualche settimana di stop.

L’Uruguay intanto deve combattere ancora tanto per riuscire a qualificarsi a Qatar 2022, l’exploit dell’Ecuador sta mettendo in difficoltà anche la Colombia e il Cile.

Il girone sudamericano esprime quattro posti, la quinta fa lo spareggio intercontinentale. A Russia 2018 si qualificò il Perù dopo aver battuto la Nuova Zelanda.

I danni dell’atipica sosta delle Nazionali

Lo stop alle gare in Sudamericane a marzo 2021 ha sfalsato il calendario, ora anche in quella zona del mondo ci sono tre gare ad ogni sosta come in Europa.

Uno scenario che rende la vita molto complicata per i club, eccetto quelli della Premier League, l’unica federazione che ha avuto la forza di non mandare i calciatori nei Paesi a rischio contagio.

La Liga ha provato a fare ricorso al Tas che ha dato ragione alla Fifa, la serie A si è limitata ad un comunicato di sostegno ai club. S’attende anche che il Governo Draghi proroghi il protocollo o formalizzi la deroga per la quarantena ai calciatori professionisti che rientrano dagli impegni con le Nazionali.

Qualche infortunio intanto già sta arrivando: Meret oggi rientra a Castel Volturno anche se paga un episodio di Genoa-Napoli, Gosens si è fermato ieri con la maglia della Germania.

La maledizione si è abbattuta anche sulla Roma di Mourinho in un ruolo in cui c’è già l’assenza di Spinazzola. Il club giallorosso è in attesa di notizie dall’Uruguay per conoscere l’entità del danno subito da Vina e i tempi di recupero per l’esterno sinistro.