Roma, l’annuncio di Spinazzola sul ritorno in campo

Leonardo Spinazzola, ai box dopo l’infortunio agli Europei con l’Italia, ha annunciato quando si aspetta di tornare in campo

Uno dei migliori dell’Europeo s’è dovuto fermare sul più bello, ma ora è pronto a tornare. La volontà c’è, il fisico non è ancora pronto. Ci vorrà un po’ di pazienza ma ha imparato ad averne tanta, in questi mesi, Leonardo Spinazzola, terzino della Roma che a ‘SportWeek’ ha annunciato: “A novembre tornerò ad allenarmi e a dicembre sarò in campo“. E’ questa la sua anticipazione, un messaggio rivolto a Mourinho, a Mancini, ai suoi compagni, ma anche ai fantallenatori che non lo hanno acquistato per timore di dover aspettarlo troppo. Invece, secondo la sua stima, Spinazzola dovrebbe saltare solo il girone d’andata per tornare nel 2022.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, l’annuncio di Spinazzola

Operato di riparazione del tendine d’Achille, Spinazzola da mesi guarda gli altri giocare e divertirsi, ha vissuto da spettatore la parte finale dell’Europeo e ora si gode la bellezza della Roma dello Special One. Presto tornerà al suo posto e intanto per sostituirlo c’è Vina. Ma Spinazzola non vede l’ora di tornare in campo.

LEGGI ANCHE >>> Lo scatto social di Pjanic scatena i tifosi della Juventus

Lo scorso anno 2 gol e 5 assist in 27 presenze, annata importante con qualche stop. Ma l’ex esterno di Juve e Atalanta è un elemento molto importante per la sua squadra e per questo Mourinho non vede l’ora di riaverlo a disposizione.