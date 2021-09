Il Milan esagera: ‘costringe’ i suoi tifosi ad applaudire l’Inter

Sui social il Milan sta ricevendo diverse critiche a causa dei rincari prezzi dei biglietti per i gironi di Champions League.

L’ultima stagione ha fatto sognare i tifosi del Milan. La squadra di Stefano Pioli è stata per diversi mesi in testa alla classifica ed ha concluso la stagione al secondo posto, tornando cosi in Champions League dopo tanti di assenza. Con la riapertura degli stadi i tifosi rossoneri non vedevano l’ora di tornare a San Siro per sentire la ‘famosa musichetta’ che tutti i tifosi adorano, ma per loro è in arrivo una brutta notizia.

Il club rossonero ha ufficializzato in giornata i prezzi per le singole gare e l’abbonamento del Girone di Champions League, un gruppo che ha visto la società milanese in un autentico ‘Girone di ferro’ con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Milan, emerge una palese differenza con l’Inter

Attraverso i propri canali ufficiali il Milan ha annunciato la vendita dei biglietti per le tre sfide del girone ed è emersa, tra l’altro, anche per una clamorosa disparità rispetto alle gare dell’Inter, anch’essa impegnata a San Siro in Champions League.

I tifosi hanno notato e commentato sui social che i prezzi della curva rossonera hanno in Champions un prezzo addirittura di 119 euro, quasi il triplo rispetto al prezzo di Inter-Real Madrid dove i tifosi nerazzurri potranno pagare ‘solo’ 48 euro.