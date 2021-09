Lutto in casa Juventus: addio alla giovane promessa bianconera

Scomparsa nel mondo del calcio giovanile. Bryan Dodien, giocatore della Juventus, è morto a soli 17 anni a causa di un tumore.

Il calcio è fatto di sogni: il sogno di poter diventare un calciatore famoso, il sogno di poter vincere con la propria squadra del cuore, il sogno di vincere il Mondiale. Ma il calcio è una metefatora della vita e anche nel suo mondo ci possono essere delle tragedie che ti lasciano senza parole.

La morte di un ragazzo desta sempre tanto clamore e tanta tristezza nei cuori di tutti, considerando che lascia davanti a sè una vita ancora tutta da vivere. In serata è arrivata la triste notizia che ha colpito sia la Juventus che tutto il mondo del calcio giovanile italiano.

What a blessing it is that Bryan beat cancer and now played his first game with Juve U15. So proud of you my friend, merci for being an inspiration to me and so many others. Hope to see you soon! #fightcancer #beatcancer #thisiswhyweplay pic.twitter.com/J8Yr5Nvka3

— Paul Pogba (@paulpogba) January 6, 2019