Inter, svolta sul rinnovo del big: arriva l’annuncio del club

Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulla questione del prolungamento contrattuale di Lautaro Martinez.

L’Inter ha trascorso un’estate alquanto complicata. Dopo il divorzio con Antonio Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, i tifosi interisti non avrebbero mai potuto immaginare di vedere la propria squadra del cuore prima e a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato.

Per ovviare alle partenze di Hakimi e Lukaku, l’Inter ha preso giocatori come Dumfries, Dzeko e Correa. I primi due si sono subito integrati, risultando già decisivi. I dirigenti e Simone Inzaghi sono stati bravi ad allestire una squadra che dà l’idea che possa essere ancora la candidata principale per lo Scudetto. In serata sono arrivate notizie importanti per sostenitori del club meneghino.

Inter, Marotta: “Il rinnovo di Lautaro è a buon punto”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, è stato intervistato da ‘Sky Sport’ dove si è soffermato sul futuro di Lautaro Martinez: “A che punto è il rinnovo di Lautaro? La trattativa è a buon punto, così come per gli altri calciatori. Su questo fronte non abbiamo grosse problematiche”.

Il dirigente ha parlato anche di come l’Inter ha reagito alle cessioni importanti di questa sessione di calciomercato appena terminata: “Siamo stati bravi e veloci ad affrontare le problematiche sorte in questi ultimi mesi, ma tutto questo fa parte del gioco. I miei collaboratori sono molto bravi, come Ausilio, Baccin e tutti gli altri”.