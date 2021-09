Lautaro, l’agente esce allo scoperto: “Vi svelo cosa manca per il rinnovo”

Dopo la fine del calciomercato, l’Inter si sta occupando del rinnovo di Lautaro. Sulla trattativa è intervenuto l’agente dell’argentino.

L’Inter sfiderà domenica prossima la Sampdoria alle 12.30. Trasferta insidiosa per gli uomini di Simone Inzaghi che vogliono continuare a vincere per restare sia a punteggio pieno che primi in classifica. I nerazzurri e la Roma, che giocherà contro il Sassuolo, hanno l’occasione di guadagnare punti sulle proprie avversarie, visto i scontri diretti tra Napoli e Juventus e Milan e Lazio.

In casa interista l’argomento principale di questo periodo è il rinnovo di Lautaro Martinez. Sullo stato della trattativa con l’argentino si è soffermato ieri sera l’amministratore delegato meneghino, Beppe Marotta: “Rinnovo di Lautaro? E’ a buon punto”. In queste ore è intervenuto anche l’agente del calciatore.

Inter, l’agente di Lautaro: “La trattativa non è chiusa, ma la volontà è quella di continuare insieme”

Alejando Camano ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘fcinter1908.it’ sul proprio assistito: “Rinnovo di Lautaro con l’Inter? La trattativa non è ancora chiusa. Stiamo lavorando con la società nerazzurra in ottima sintonia. Bisogna trovare ancora l’intesa su alcuni dettagli. La volontà è quella di proseguire insieme”.

L’agente ha poi concluso il suo intervento: “L’aspetto più importante è che Lautaro Martinez è molto contento all’Inter“. Dopo la cessione di Lukaku, l’argentino è diventato ancora più imprescindibile per l’attacco nerazzurro.