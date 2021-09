Conte avrà una nuova squadra e vuole due titolari dell’Inter

Conte, ora fermo, è pronto a tornare in panchina: l’Arsenal sta pensando a lui per sostituire Arteta e già si parla di calciomercato

Conte è diventato opinionista Sky ma solo in attesa di una nuova chiamata. Per qualcuno ha scelto di fermarsi per un anno ma ogni possibilità verrà presa in considerazione. L’ultima arriva dall’Inghilterra ed è uno spiffero del quotidiano ‘The Sun’ in attesa di conferme: l’Arsenal starebbe pensando a lui per sostituire Arteta.

La dirigenza dei Gunners non sarebbe contenta del percorso stagionale – troppi ko – e per questo valuta potenziali alternative. Il primo nome è quello di Conte che in Premier League ha già fatto benissimo col Chelsea. Ma la notizia non è questa, non solo. Ce n’è un’altra, collaterale, molto interessante, che coinvolge il calcio italiano.

Conte torna in panchina?

Conte, dovesse ricevere e accettare la proposta dell’Arsenal, vorrebbe ritrovare due suoi pupilli che ha allenato all’Inter: Brozovic e Lautaro. Entrambi sono in scadenza ma stanno vivendo situazioni contrattuali completamente differenti. Mentre il primo non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, il Toro è ad un passo dalla firma, c’è già l’intesa su cifre e durata e si aspetta solo l’ufficialità. Conte farà cambiare idea all’argentino? I tifosi dell’Inter si augurano di no.

