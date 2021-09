Napoli-Juventus, forfait letale: adesso è emergenza a centrocampo

Ennesima tegola ed ennesimo forfait in vista di Napoli-Juventus: per gli azzurri, adesso, è emergenza a centrocampo

Se Spalletti sorride per il recupero di Victor Osimhen, non può certo farlo per le notizie che giungono dal suo centrocampo. Sostituito anzitempo nel corso di Slovacchia-Cipro, Stanislav Lobotka ha rimediato un elongazione del bicipite femorale destro e sarà fermo ai box per un paio di settimane. A riportarlo è lo stesso Calcio Napoli, mediante il proprio sito ufficiale.

“Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Koulibaly e Lobotka. Il primo ha svolto lavoro individuale in palestra mentre il centrocampista slovacco è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo”.

Napoli-Juventus, adesso per Spalletti è emergenza a centrocampo

Una brutta tegola, insomma, per il Napoli e per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sarà costretto a far meno anche di Lobotka per la super-sfida alla Juventus, acuendo l’emergenza nel centrocampo azzurro. D’altronde, gli azzurri hanno gli uomini contati in mediana, considerando gli infortuni che hanno colpito anche Diego Demme e Piotr Zielisnki.

Contro i bianconeri, adesso, Spalletti dovrà ragionare su un possibile cambio modulo o sul lanciare in campo dal primo minuto André Anguissa, neo-arrivato tra le fila del Napoli, ma ancora a secco di allenamenti (concreti) con i suoi nuovi compagni.