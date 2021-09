Napoli, allarme stop Lobotka: dalla Slovacchia arriva una notizia

Dalla Slovacchia arrivano rassicurazioni sull’infortunio muscolare di Stanislav Lobotka, ma a Napoli si attendono informazioni più precise in vista di sabato pomeriggio.

Luciano Spalletti proprio non può dormire sonni tranquilli. Dopo l’infortunio di Meret e lo stop momentaneo di David Ospina, un altro spavento è sopraggiunto durante le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar a causa di Osimhen e Lobotka.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio Lobotka: le prime notizie dalla Slovacchia

Il nigeriano ha subito un colpo alla testa durante la sfida tra la Nigeria e il Capo Verde. Tuttavia, pare che non ci siano ragioni per preoccuparsi e che l’allarme sia prontamente rientrato. Per ciò che riguarda il centrocampista slovacco, invece, è stato sostituto al 52′ del match tra Slovacchia e Cipro per un problema muscolare. La sua assenza sarebbe abbastanza pesante per Spalletti, che in quella zona del campo ha già gli uomini contati.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus rischia di perdere un altro big per Napoli

Tuttavia dalla redazione di “Aktualny” sono giunte delle prime rassicurazioni sulle condizioni di Lobotka, che potrebbe non essere a rischio per la gara di campionato al Maradona contro la Juventus: “Ha stoppato molti attacchi avversari, non si è spinto molto in fase offensiva e quando è iniziato il secondo tempo è uscito per un infortunio muscolare che, al momento, non sembra essere molto serio”.