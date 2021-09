Atterraggio di emergenza, il volo da incubo della Germania

Momenti di vera e propria paura quelli vissuti in volo dalla Germania: il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza.

Una notte e un volo da dimenticare per la Germania. Dopo aver giocato la partita di ieri, 8 settembre, e averla vinta con un sonoro 0-4 sull’Islanda, la Nazionale Tedesca ha vissuto un vero incubo. Il pilota è stato, infatti, costretto a cambiare rotta e ad attuare un atterraggio d’emergenza.

Di ritorno dall’Islanda, dove la squadra era andata appunto per disputare il match utile alla qualificazione ai Mondiali 2022, immediatamente dopo il decollo, sono partiti dei segnali di emergenza dall’aeroporto di Keflavik. È stato allora lì che il pilota ha dovuto prontamente cambiare programma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.

Everyone is fine and patiently waiting while the staff go about their business calmly and professionally. Another coffee it is then! ☕#DieMannschaft pic.twitter.com/Cqb4c1v0Hj

— Germany (@DFB_Team_EN) September 9, 2021