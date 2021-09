Navas torna dall’America, ma Pochettino non si scompone: “Donnarumma titolare? Vi spiego”

Pochettino è intervenuto in conferenza stampa per la partita che il PSG giocherà domani contro il Clermont e ha parlato di Donnarumma.

Nella giornata di domani alle ore 17:00, allo stadio ‘Parc des Princes’, il Paris Saint-Germain ospiterà il Clermont per la sfida di Ligue1. Finita la sosta delle Nazionali, il campionato di massima serie francese riprenderà con le sue sfide a pieno regime. Nella giornata odierna è intervenuto, in conferenza stampa, Mauricio Pochettino. Ha parlato in generale della partita che i suoi affronteranno ma anche delle idee di formazione, facendo riferimento anche a Gianluigi Donnarumma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pochettino e la scelta su Donnarumma

Mauricio Pochettino ha rilasciato dichiarazioni riguardo quello che attualmente è l’argomento più caldo nel mondo del calcio, almeno dei campionati maggiori: il rientro dei sudamericani nel proprio club di appartenenza. Su Messi, Neymar, Paredes e Di Maria ha dichiarato: “I sudamericani non verranno convocati visto che hanno giocato questa mattina, è la scelta migliore, la più sensata sicuramente”.

LEGGI ANCHE >>> Paura per l’ex campione Romario: “Intervento d’urgenza”

Su Donnarumma, invece, queste sono state le sue parole: “Non abbiamo ancora deciso chi andrà in porta domani, ma tra le opzioni c’è Donnarumma“. Navas è infatti rientrato dalla convocazione con il Costarica soltanto ieri. Il jet lag di 8 ore rende tutto più complicato per lui. Donnarumma, invece, ha giocato solo un tempo nell’ultima partita con la Nazionale Italiana e non ha problemi di fuso orario da affrontare.