Paura per l’ex campione Romario: “Intervento d’urgenza”

Brutte notizie dal Brasile: è stato operato d’urgenza l’ex campione Romario de Souza in un ospedale di Rio de Janeiro.

Romario de Souza Faria, conosciuto ai più anche solo come Romario, è un ex attaccante brasiliano che ad oggi ricopre il ruolo di dirigente sportivo, oltre a quello di senatore nel suo paese di nascita. Nel 2010 ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato, dopo aver trascorso il suo ultimo anno di carriera nel América-RJ.

È stato fondamentale nella storia calcistica del Brasile, venendo nominato anche ‘miglior giocatore’ dei Mondiali del 1994. Nella competizione in questione ha segnato tre gol nella fase dei gironi, uno ai quarti contro l’Olanda e uno in semifinale. In finale ha incontrato l’Italia di Roberto Baggio.

L’ex campione Romario è stato operato d’urgenza a Rio de Janeiro

Secondo quanto riferito da ‘TyC Sports’, Romario è dunque stato ricoverato e operato d’urgenza al Copa Star Hospital di Copacabana a Rio de Janeiro. La causa è stata una complicazione di un problema alla colecisti. l’ex calciatore, all’età di 55 anni, è stato quindi portato in ospedale nella notte di giovedì.

Si è sottoposto alla rimozione dell’organo in questione. L’operazione è comunque riuscita perfettamente. L’ospedale non si è sbilanciato ma il suo ufficio stampa ha dichiarato: “Romario è sotto osservazione e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni“.