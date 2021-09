Tegola Inter, un titolare in meno per Inzaghi: “Farà degli esami approfonditi”

Bastoni non è stato convocato per la partita che vedrà l’Inter affrontare domenica la Sampdoria. Inzaghi: “Non è al meglio”.

Niente Sampdoria per Alessandro Bastoni. Il difensore, rientrato all’Inter non al massimo della condizione dopo gli impegni con la Nazionale, non è stato infatti convocato per la partita in programma domenica alle ore 12.30. A confermare la sua assenza è stato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa odierna.

Inter, Bastoni non convocato contro la Sampdoria. L’annuncio di Inzaghi

“È tornato affaticato. Ieri ha provato ad allenarsi, ha sentito un fastidio e sicuramente non ce l’avremo per domani. Lunedì dovrà fare degli esami più approfonditi ma purtroppo è un’assenza che domani ci condizionerà. L’Inter – ha affermato l’allenatore nerazzurro – è la squadra che ha avuto più minutaggi fra le italiane nelle Nazionali. Bastoni aveva fatto solo una partita, ma purtroppo non si è presentato nel migliore dei modi e domani non ci sarà”.

Sull’argomento l’Inter ha poi diramato un apposito comunicato stampa. “Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì”. A sostituirlo dovrebbe essere Aleksandar Kolarov, attualmente in vantaggio su Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio.