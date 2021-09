Inter, arriva il sold out che fa sognare il nuovo sponsor

Nella giornata di oggi sono stati rilasciati i fan Token dell’Inter e sono terminati in pochi minuti. Buone notizie per il nuovo sponsor.

Il mondo delle criptovalute è sempre più legato alle squadre di calcio. Diversi club di Serie A hanno rilasciato fan token, ovvero asset digitali dove i tifosi possono acquistare e godere di determinati servizi, solo su questa piattaforma. L’ultimo club di A ad essere inserito è stato l’Inter.

Il club nerazzurro ha annunciato qualche settimana fa la proficua collaborazione con Socios , nuova piattaforma che cura le criptovalute e che frutterà al club lauti compensi. Nella giornata odierna è stato rilasciato alle ore 13 il fan token del club campione d’Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, è tutto esaurito il fan token nerazzurro

Dopo neanche 10 minuti dal rilascio del token e con le app in totale crash l’Inter ha annunciato mediante i social il sold-out. 1 milione di fan token, venduti al prezzo di 2 euro l’uno, sono stati rilasciati per i tifosi nerazzurri in pochissimo tempo.

LEGGI ANCHE >>> Inter, tutto per tutto contro il Real Madrid: la novità è per i tifosi

Lo sponsor nerazzurro ha commentato entusiasta sui social rilasciando il seguente messaggio: “1.000.000 di Fan Token! Nerazzurri, ce l’avete fatta. Tutti i Fan Token dell’Inter resi disponibili durante la FTO (Fan Token Offering) sono ora ESAURITI. Grazie per il vostro supporto”.