Inter, Milan e Juve: tutte pazze per il nuovo talento del calcio europeo

Mikkel Damsgaard è il giovane e talentuoso esterno della Sampdoria e della Danimarca. Il giocatore è nel mirino di Inter, Milan e Juventus.

Lo scorso anno tra campionato ed europei abbiamo visto la sua esplosione nel calcio che conta e quello che ci apprestiamo a vedere potrebbe essere l’anno della sua consacrazione: parliamo di Mikkel Damsgaard, talento danese della Sampdoria. Il giocatore è da tempo sul taccuino di Inter, Milan e Juventus, ma in generale della maggior parte tra le big italiane ed europee.

Il classe 2000 è il talento più cristallino nella formazione blucerchiata e tante big lo osservano con Ferrero che valuta il giocatore nordico non meno di 30 milioni di euro. Come riporta Calciomercato.it la Juventus ha nel giocatore un obiettivo sensibile ed i prestiti al club blucerchiato di Ihattaren e Dragusin potrebbero essere un modo per stringere i rapporti tra le parti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Damsgaard sfida l’Inter: i nerazzurri sono avvisati

Domenica prossima l’Inter avrà come avversaria il giocatore danese che potrà cosi mettere sotto osservazione. Il calciatore ha rilasciato interessanti parole a Sky Sport in vista del match:

LEGGI ANCHE >>> Voleva il Milan, oltre al danno arriva la beffa: “Sarà sanzionato”

“Siamo pronti, vogliamo preparare al meglio questa partita. Non so se questo sarà l’anno della mia consacrazione, non si può mai sapere. Sto lavorando e sto facendo del mio meglio. Voglio migliorare individualmente e anche come squadra, per i tifosi, per noi e per fare sempre meglio”.