“Un miliardo di euro”: sono già spuntati i dettagli economici sul futuro di Mbappe

Svelati dettagli sul passaggio di Kylian Mbappe al Real Madrid. A meno di clamorose sorprese l’attaccante dovrebbe svincolarsi dal Psg.

La trattativa per il passaggio di Kylian Mbappe dal Psg al Real Madrid è stata una delle più importanti dell’estate, ma alla fine lo sceicco del club francese Nasser Al Khelaifi non ne ha voluto sapere. Il giocatore lascerà Parigi solo a parametro zero anche se il club parigino proverà a convincerlo fino all’ultimo.

Il Real Madrid si è spinto ad offrire ben 180 milioni di euro per il giocatore, in scadenza la prossima estate, ma il club francese ha preferito rifiutare nella speranza di un rinnovo e soprattutto per avere la possibilità quest’anno di puntare sul tridente con Messi e Neymar.

Real Madrid, emergono le cifre del contratto di Mbappe

Secondo quanto riporta il quotidiano ABC il Real Madrid chiuderà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio l’acquisto del giocatore che firmerà il nuovo contratto e che arriverà a costo zero il prossimo anno. Le cifre per il più grande talento del calcio francese degli ultimi anni sono stellari:

L’ex attaccante del Monaco firmerà un contratto fino al 2028 dove percepirà 30 milioni di euro il primo anno e addirittura 50 milioni annui per i successivi quattro anni. Il Psg, secondo il quotidiano, proverà ad offrire anche più soldi al giocatore, ma la scelta ormai è stata fatta e per Mbappe è prevista anche una clausola rescissoria di ben 1 miliardo di euro.