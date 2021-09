Inter, tutto per tutto contro il Real Madrid: la novità per i tifosi

L’Inter si prepara per la sfida di Champions League contro il Real Madrid: San Siro apre un altro settore per i tifosi nerazzurri.

L’Inter sfiderà il Real Madrid mercoledì 15 settembre alle ore 21:00. I nerazzurri punteranno a guadagnare più punti possibili, fin dall’inizio di questa fase a gironi. Magari riuscendo anche a sfatare il tabù gironi, neo della passata gestione di Conte, in questa nuova stagione di Champions League.

Per il match tanto atteso sono stati venduti, fino ad oggi, quasi 30mila biglietti. Si va verso il pienone a San Siro. La società ha, perciò, deciso di aprire un ulteriore settore dello stadio, quello del terzo anello blu. Di norma è il settore destinato agli ospiti, che però stavolta non saranno presenti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

A San Siro aperto un altro settore per la partita contro il Real Madrid: ecco il comunicato

La decisione di aprire un nuovo settore è stata resa nota dal club tramite un comunicato ufficiale: “San Siro si prepara al tutto esaurito e da oggi è disponibile per la tifoseria nerazzurra anche il Terzo Anello Blu al prezzo di 45€, storicamente occupato dalla tifoseria ospite che non sarà presente in questa occasione. Uno stadio 100% Inter!“.

LEGGI ANCHE >>> “Messi non fa queste cose”: Neymar e famiglia sbottano contro i giornalisti

San Siro quindi si colorerà in tutto e per tutto di nerazzurro. I tifosi vogliono far sentire alla squadra il loro sostegno, dopo essere stati lontani dagli spalti per molto tempo. La partita contro un avversario di alto livello come il Real Madrid è un’occasione che pochi sostenitori vogliono lasciarsi sfuggire.