Il PSG ha finalmente scelto cosa fare con Donnarumma

A causa dello stressante viaggio di rientro in Europa, Keylor Navas non sarà titolare col PSG. Per Donnarumma è giunta l’attesissima chance.

Per Gigio Donnarumma è arrivato finalmente il momento di mostrare il suo valore al PSG. Il calciatore avrà l’opportunità di debuttare con i francesi, contro il Clermont. Alle 17:00 è iniziato il match di Ligue 1 e quanto mai le Nazionali hanno giocato in favore dell’ex Milan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, finalmente è arrivato il momento di Donnarumma: è titolare

Keylor Navas, considerato da Mauricio Pochettino il riferimento principale tra i pali, non è stato scelto causa del lungo viaggio sostenuto di rientro dalla Nazionale costaricana. Dieci ore di volo per il portiere, ragion per cui l’allenatore ha deciso di non rischiarlo e di permettergli di recuperare dalla stanchezza e dal jet lag. In campo ci sarà anche Hakimi, ex Inter.

LEGGI ANCHE >>> L’annuncio di Mourinho fa esultare i tifosi: “Rinnovo sempre più vicino”

Donnarumma avrà l’occasione che stava attendendo, ma anche per questo pomeriggio l’ha dovuta sudare poiché Pochettino non ha sciolto le riserve fino alla fine. Ciò è sintomo della stabilità che la squadra sente di avere con Navas, che evidentemente occupa anche il ruolo di leader e riferimento per i compagni. Il temperamento di Donnarumma però non è da meno, nonostante sia un classe ’99. D’altronde l’impresa a EURO 2020 con la maglia dell’Italia ne è un esempio chiaro ed evidente.