“Cori vergognosi”: l’attacco del presidente stavolta è rivolto ai tifosi

Atalanta-Fiorentina si è conclusa con la vittoria degli ospiti grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic, vittima di cori razzisti da parte dei bergamaschi. Commisso è intervenuto in sua difesa.

Dusan Vlahovic è stato ancora il grande protagonista della Fiorentina, la quale con la guida tecnica di Vincenzo Italiano si sta affermando come sorpresa dell’inizio del campionato 2021-22. D’altronde, la formazione viola è riuscita a mettere in difficoltà e a battere l’Atalanta, che negli ultimi anni è stata tra le squadre più inespugnabili.

Fiorentina, cori razzisti contro Vlahovic: la condanna di Commisso ai tifosi dell’Atalanta

Evidentemente un dato che ha risvegliato rancori e disapprovazione da parte dei tifosi bergamaschi, che però si sono espressi nel peggiore dei modi: etichettando l’attaccante serbo della Fiorentina come “zingaro”. Un atteggiamento da subito condannato, che ha reso inevitabile la reazione del patron Rocco Commisso in difesa del suo tesserato.

Ai canali ufficiali del club infatti è intervenuto, dichiarando: “Non mi è piaciuto quanto hanno fatto. Due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti, quest’anno con Dusan Vlahovic a cui hanno detto mentre faceva l’intervista che è uno zingaro. Si devono vergognare. I tifosi devono guardare a ciò che fanno e dicono, perché non è giusto offendere i calciatori. Noi non l’abbiamo mai fatto“. “I tifosi della Fiorentina non fanno cose simili”, ha concluso il presidente italoamericano.