Roma-Sassuolo, diretta dalle ore 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma. Il match è valevole per la terza giornata di Serie A.

Roma-Sassuolo sta per iniziare. Nel giorno della panchina numero mille per José Mourinho, il tecnico dei giallorossi ospita allo stadio Olimpico Alessio Dionisi ed il suo Sassuolo. Reduce da due vittorie su due in campionato, cresce l’attesa per la terza uscita in panchina del tecnico portoghese. A punteggio pieno dopo le vittorie su Fiorentina e Salernitana, l’avversario di oggi è di caratura decisamente maggiore rispetto ai granata affrontati nell’ultimo turno di campionato. Lo Special One dovrà fare a meno ancora di Spinazzola, fermo ai box. Per i neroverdi, invece, gli indisponibili sono Romagna ed Obiang. Ad arbitrare il match sarà il signor Sozza della sezione di Seregno. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su DAZN.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: Dionisi.