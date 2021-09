Juric e la polemica col Torino, arriva l’annuncio dopo la vittoria

Dopo la vittoria del Torino sulla Salernitana per 4-0, Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Primi tre punti fondamentali per il Torino di Juric. La squadra piemontese ha battuto 4-0 la Salernitana, nel match giocato alle ore 15.00, grazie ai gol di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. Nonostante l’esordio tra i campani di Frank Ribery, ma la gara dell‘Olimpico non è mai stata in bilico.

Vittoria che porta una boccata d’ossigeno per il Torino dopo le prime due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e le polemche tra Juric e la società sul mercato. L’ex allenatore del Verona ha commentato la vittoria dei suoi giocatori contro la Salernitana di Castori ai microfoni di ‘DAZN’:

La confessione di Juric: “La situazione è migliorata dopo gli ultimi giorni di mercato”

“Abbiamo meritato la vittoria. La squadra ha fornito una prestazione, può scogliersi ancora un po’ quando attacchiamo. Siamo stati bravi a sfruttare la fasce, ma avevamo prerato così la gara. Contento degli applausi dei tifosi? Se dovessero farceli a fine campionato, vorrebbe dire che avremmo fatto bene”.

Juric ha concluso il suo intervento, soffermandosi sul mercato fatto dalla società del Torino: “Se la situazione è cambiata dopo gli ultimi giorni di calciomercato? Sicuramente, negli ultimi giorni sono arrivati ben quattro giocatori di qualità. Sono dei calciatori che ci possono dare una grossa mano per tutta la stagione”.